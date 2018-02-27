27 Февр. 19:06 2018-02-27T19:07:25+03:00

Немецкий суд разрешил городским властям отказывать во въезде автомобилям с дизельными двигателями Фото: производителя

В решении инстанции упомянуты пока только два города — Штутгарт и Дюссельдорф

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Федеральный административный суд Германии в Лейпциге наделил власти крупных немецких городов полномочиями запрещать въезд автомобилям с дизельными двигателями в целях защиты воздуха от загрязнения.

В частности, в опубликованном во вторник решении инстанции упоминаются два города — Штутгарт и Дюссельдорф, где такой запрет уже действует.

В решении суда также указывается, что реализация данного права не требует подтверждения полномочий со стороны Европейского суда.

Противниками подобных ограничений выступает правительство ФРГ и правящая партия «Христианско-демократический союз» во главе с канцлером Ангелой Меркель. По их мнению, запрет нанесет ощутимый вред автомобильной промышленности страны.

Напомним, проблемы у немецких автомобилестроителей начались после того, как власти США обвинили концерн Volkswagen в том, что он оснащал свои дизельные двигатели программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ.

В результате концерн отозвал 482 тысячи автомобилей марок Volkswagen и Audi, проданных в США в 2009-2015 годах.

В январе этого года скандальная ситуация повторилась уже в ФРГ, где производителю пришлось отозвать 127 тысяч легковушек Audi, оснащенных дизельными двигателями.