Немецкий суд разрешил городским властям отказывать во въезде автомобилям с дизельными двигателями
Федеральный административный суд Германии в Лейпциге наделил власти крупных немецких городов полномочиями запрещать въезд автомобилям с дизельными двигателями в целях защиты воздуха от загрязнения.
В частности, в опубликованном во вторник решении инстанции упоминаются два города — Штутгарт и Дюссельдорф, где такой запрет уже действует.
В решении суда также указывается, что реализация данного права не требует подтверждения полномочий со стороны Европейского суда.
Противниками подобных ограничений выступает правительство ФРГ и правящая партия «Христианско-демократический союз» во главе с канцлером Ангелой Меркель. По их мнению, запрет нанесет ощутимый вред автомобильной промышленности страны.
Напомним, проблемы у немецких автомобилестроителей начались после того, как власти США обвинили концерн Volkswagen в том, что он оснащал свои дизельные двигатели программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ.
В результате концерн отозвал 482 тысячи автомобилей марок Volkswagen и Audi, проданных в США в 2009-2015 годах.
В январе этого года скандальная ситуация повторилась уже в ФРГ, где производителю пришлось отозвать 127 тысяч легковушек Audi, оснащенных дизельными двигателями.