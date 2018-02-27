2018-02-27T19:23:25+03:00
Политика

Киевский суд отказался отстранить от должности одесского мэра

У украинских правоохранителей, которые подозревают Геннадия Труханова в хищении бюджетных средств, есть пять дней на апелляцию
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Мэр Одессы Геннадий Труханов будет продолжать исполнять свои обязанности. Фото: Архип Верещагин ТАССМэр Одессы Геннадий Труханов будет продолжать исполнять свои обязанности. Фото: Архип Верещагин ТАСС
Изменить размер текста:

Мэр Одессы Геннадий Труханов будет продолжать исполнять свои непосредственные обязанности на посту градоначальника. 27 февраля в Киеве Соломенский районный суд отказался отстранить одесского главу от должности, как того требовали правоохранители, которые подозревают Труханова во взяточничестве и в хищении средств из городского бюджета. Именно этого требовала Генпрокуратура страны.

"Суд постановил: ходатайство старшего детектива Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении от должности Труханова Геннадия Леонидовича оставить судом без удовлетворения", - цитирует решение суда РИА Новости.

Полный же текст судебного вердикта с мотивировочной частью будет объявлен 3 марта. Прокуратуре дается пять дней на обжалования данного решения.

Мэра Одессы Геннадия Труханова украинские правоохранители задержали 14 февраля в аэропорту «Борисполь». Спустя несколько дней тот же Соломенский районный суд Киева под личное поручительство ряда депутатов Верховной рады отпустил Труханова под подписку о не выезде.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В США 11 военнослужащим базы стало плохо после вскрытия конверта
В Госдуме предлагают ввести единые требования для ручной клади
Глава Минобрнауки высказалась за сокращение количества школьных олимпиад
Храм Гроба Господня откроют после трехдневной забастовки
В Москве двое пожарных погибли при тушении квартиры многоэтажки
В России состоялись первые теледебаты кандидатов в президенты
Опубликовано видео испытаний самого большого в мире самолета
Умер режиссер трех фильмов бондианы Льюис Гилберт
WADA подтвердило запрет на спортивные чемпионаты в России
Посол РФ в Великобритании призвал Лондон повлиять на боевиков в Сирии
СМИ: Российскую премьеру фильма «Мстители: Война бесконечности» перенесли на 3 мая
В Вашингтоне торжественно открыли площадь Бориса Немцова
СМИ: Трамп выбрал главу президентской предвыборной кампании 2020 года
Сбой на Арбатско-Покровской линии метро ликвидировали
Власти Калифорнии разрешили испытание беспилотных автомобилей без водителя в салоне
На Украине ушел из жизни легендарный летчик-испытатель Юрий Курлин
Российский центр примирения: Боевики воспользовались гуманитарной паузой в Восточной Гуте для наступления
Собаки победили хозяина в скоростном поедании лапши
Руководство ФРС США намерено продолжать постепенное увеличение процентной ставки