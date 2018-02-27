Киевский суд отказался отстранить от должности одесского мэра

27 Февр. 19:23 2018-02-27T19:23:25+03:00

У украинских правоохранителей, которые подозревают Геннадия Труханова в хищении бюджетных средств, есть пять дней на апелляцию

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Мэр Одессы Геннадий Труханов будет продолжать исполнять свои непосредственные обязанности на посту градоначальника. 27 февраля в Киеве Соломенский районный суд отказался отстранить одесского главу от должности, как того требовали правоохранители, которые подозревают Труханова во взяточничестве и в хищении средств из городского бюджета. Именно этого требовала Генпрокуратура страны.

"Суд постановил: ходатайство старшего детектива Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении от должности Труханова Геннадия Леонидовича оставить судом без удовлетворения", - цитирует решение суда РИА Новости.

Полный же текст судебного вердикта с мотивировочной частью будет объявлен 3 марта. Прокуратуре дается пять дней на обжалования данного решения.

Мэра Одессы Геннадия Труханова украинские правоохранители задержали 14 февраля в аэропорту «Борисполь». Спустя несколько дней тот же Соломенский районный суд Киева под личное поручительство ряда депутатов Верховной рады отпустил Труханова под подписку о не выезде.