Руководство ФРС США намерено продолжать постепенное увеличение процентной ставки

27 Февр. 19:30 2018-02-27T19:32:50+03:00

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Федеральная резервная система США продолжит постепенное повышение процентной ставки. Об этом заявил новый глава регулятора Джером Пауэлл, выступая на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса.

«По мнению Комитета ФРС по открытому рынку (руководящий орган ФРС), дальнейшее постепенное увеличение ставки по федеральным фондам наилучшим образом способствовало бы достижению целей финансового регулятора», - отметил Пауэлл.

По его словам, экономические перспективы страны «остаются устойчивыми», а некоторые факторы, которые препятствовали развитию в прошлые годы, теперь ему способствуют.

«В частности, налогово-бюджетная политика стала более стимулирующей, а внешний спрос на экспорт в США находится на более устойчивой траектории», - пояснил Пауэлл.

Также глава ФРС позволил себе некоторый оптимизм в отношении инфляции, которая, по его мнению, будет расти, но останется в среднесрочной перспективе в районе целевого уровня в 2%.

Пауэлл отметил оздоровление рынка труда, которое должно поддержать рост потребительских доходов и расходов. Он также ожидает увеличения производительности после резкого роста инвестиций в бизнес в прошлом году.

Как сообщал ранее сайт «КП», в текущем году ФРС намерена трижды повысить процентную ставку, однако Пауэлл ни подтвердил, ни опроверг эти планы.