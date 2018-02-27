2018-02-27T20:25:33+03:00
Общество

На Украине ушел из жизни легендарный летчик-испытатель Юрий Курлин

Герой Советского Союза скончался на 89-м году жизни
Денис СУХОВ
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Фото: ГП "Антонов"Фото: ГП "Антонов"
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На Украине в возрасте 88 лет ушел из жизни заслуженный советский летчик-испытатель, Герой СССР Юрий Курлин. Об этом сообщила пресс-служба авиационного предприятия «Антонов».

«Госпредприятие «Антонов» с глубоким прискорбием сообщает, что 27 февраля 2018 года на 89-м году ушел из жизни заслуженный летчик-испытатель СССР, герой Советского союза, легенда мировой авиации Юрий Курлин», - говорится в сообщении на странице предприятия в Facebook.

Отмечается, что Курлин останется чрезвычайно яркой, доброй и чуткой личностью в памяти коллег, учеников, поклонников авиации и просто людей, которые имели счастье знать его.

Курлин на протяжении 36 лет работал летчиком-испытателем в опытном конструкторском бюро «Антонов» в Киеве, испытывал всемирно известные самолеты семейства «Ан». В 1966 году награжден звездой Героя Советского Союза за мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиационной техники. В 1984 году установил четыре мировых рекорда высоты на самолете Ан-32.

В 1994 году Курлин ушел из летно-испытательной практики, но продолжал работать в качестве интруктора-методиста.

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