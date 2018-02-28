2018-02-28T00:16:19+03:00
Наука

Опубликовано видео испытаний самого большого в мире самолета

Stratolaunch проехался по взлетно-посадочной полосе со скоростью 74 км в час [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Cамолет Stratolaunch на взлетно-посадочной полосеCамолет Stratolaunch на взлетно-посадочной полосеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Видео, снятое во время испытаний прототипа самого большого в мире самолета Stratolaunch появилось в интернете. Ролик в своем микроблоге в Twitter опубликовал один из руководителей проекта Пол Аллен.

Видео испытаний самого большого самолета в мире.Paul Allen on Twitter

В задачи тестирования входила проверка работы двигателей и бортовых систем. Для этого самолет совершил несколько выездов по взлетно-посадочной полосе, разгоняясь до 46 миль в час (74 километров в час). Испытания проводились в минувшие выходные – 24 и 25 февраля.

Сайт kp.ru в мае прошлого года писал, что Stratolaunch впервые покинул ангар. Чтобы аппарат смог выехать на ВПП, создателям понадобилось несколько недель, чтобы разобрать стапели высотой с трехэтажный дом, на которых собиралось воздушное судно.

Stratolaunch должен стать воздушной платформой для запуска ракет-носителей для доставки грузов на низкую околоземную орбиту.

Схема доставки ракеты на околоземную орбиту при помощи Stratolaunch. ФОТО Stratolaunch/Фейсбук

Схема доставки ракеты на околоземную орбиту при помощи Stratolaunch. ФОТО Stratolaunch/Фейсбук

Он представляет собой два фюзеляжа длиной 72 метра каждый, соединенных общим крылом. Размах крыльев рекордсмена составляет более 117 метров. Масса самолета - 250 тонн, а с полной нагрузкой - 590 тонн. В воздух его поднимают шесть двигателей Pratt&Whitney PW4056.

Stratolaunch представляет собой два фюзеляжа, соединенных общим крылом. ФОТО Stratolaunch

Stratolaunch представляет собой два фюзеляжа, соединенных общим крылом. ФОТО Stratolaunch

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