2018-02-28T02:04:24+03:00
В мире

Храм Гроба Господня откроют после трехдневной забастовки

Власти Израиля согласились на переговоры с христианскими церквями по муниципальному налогу
Юлия ДИВЕЕВА
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Храм Гроба Господня откроют после протестовХрам Гроба Господня откроют после протестов
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Важнейшую христианскую святыню - Храм Гроба Господня в Иерусалиме, снова откроют для посещений в среду после трехдневной протестной забастовки. Об этом сообщили представители христианских церквей города.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что храм решили закрыть главы христианских церквей, после того, как власти Иерусалима потребовали от священнослужителей заплатить налоги за использование коммерческой недвижимости. Набежавшая сума - более 185 миллионов долларов.

Власти Израиля согласились начать переговоры об урегулировании финансового спора и приостановить на время их проведения процедуры взыскания муниципального налога с христианских церквей, передает РИА Новости.

До этого мэр Иерусалима пояснял, что гостиницы, коммерческие строения и служебные помещения храмов не освобождаются от муниципальных налогов «вне зависимости от того, кто является их собственником»

Лидеры христианских церквей обвинили власти Иерусалима в нарушении негласных правил, соблюдавшихся многие годы, по которым церкви исторически не облагались налогами.

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