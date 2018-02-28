Глава Минобрнауки высказалась за сокращение количества школьных олимпиад

СЕГОДНЯ 02:09 2018-02-28T02:15:15+03:00

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В России проводится слишком много школьных олимпиад. Такое мнение высказала министр образования и науки Ольга Васильева. Она предложила сократить количество предметных олимпиад среди школьников.

«Количество олимпиад должно сокращаться. Я думаю, что Всероссийская олимпиада, конечно, идет вне обсуждения, все остальные олимпиады должны быть четко обоснованы», - сказала министр в эфире телеканала «Россия-24».

Васильева пояснила, что на тестах Единого государственного экзамена призеры школьных олимпиад очень часто набирают менее 60 баллов.

«Что наводит на большие мысли», - отметила она..

Глава Минобрнауки пообещала, что сокращение олимпиад будет уже в этом году, передает Интерфакс..