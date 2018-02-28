Глава Минобрнауки высказалась за сокращение количества школьных олимпиад
Министр поставила под сомнение результаты таких конкурсов
Министр образования РФ Ольга ВасильеваФото: Михаил ФРОЛОВ
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В России проводится слишком много школьных олимпиад. Такое мнение высказала министр образования и науки Ольга Васильева. Она предложила сократить количество предметных олимпиад среди школьников.
«Количество олимпиад должно сокращаться. Я думаю, что Всероссийская олимпиада, конечно, идет вне обсуждения, все остальные олимпиады должны быть четко обоснованы», - сказала министр в эфире телеканала «Россия-24».
Васильева пояснила, что на тестах Единого государственного экзамена призеры школьных олимпиад очень часто набирают менее 60 баллов.
«Что наводит на большие мысли», - отметила она..
Глава Минобрнауки пообещала, что сокращение олимпиад будет уже в этом году, передает Интерфакс..