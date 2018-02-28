2018-02-28T03:52:33+03:00
Спорт

Украинец объяснил объятия с российским спортсменом на пьедестале ОИ-2018

Александр Абраменко попросил не искать политической подоплеки в душевных порывах
Юлия ДИВЕЕВА
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Олимпийский чемпион Александр Абраменко и бронзовый призер ОИ-2018 Илья БуровОлимпийский чемпион Александр Абраменко и бронзовый призер ОИ-2018 Илья БуровФото: REUTERS
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Олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко объяснил своим соотечественникам на Украине, почему он обнял российского спортсмена Илью Бурова на пьедестале во время награждения на Играх в Пхенчхане.

Сайт «Комсомольской правды» рассказывал, что во время награждения призеров ОИ-2018 по акробатике украинец по дружески приобнял нашего атлета и укутал его желто-голубым флагом своей страны, поскольку россиянам родной триколор разворачивать запретили. Искренний порыв Абраменко стали бурно обсуждать в социальных сетях.

На это спортсмен ответил, что давно дружит с Буровым и поздравил его с бронзовой медалью от чистого сердца.

«Мы, спортсмены, между собой никогда не говорим о политике, только о спорте. Своих коллег из разных стран, в том числе и из России, я знаю много лет, мы дружим, никогда друг друга не обижаем. Илью я обвернул нашим флагом в порыве сильных душевных эмоций, поздравил его с бронзовой наградой.

Никаких политических моментов здесь искать не следует», — цитирует Абраменко «Укринформ».

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