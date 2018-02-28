2018-02-28T05:31:15+03:00
В мире

США считают важным наличие сильных политических институтов в Китае

Госдепартамент не приветствует стремление Компартии КНР отменить ограничение срока правления главы страны
Юлия ДИВЕЕВА
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В Китае хотят позволить главе страны переизбираться на этот пост вечноВ Китае хотят позволить главе страны переизбираться на этот пост вечноФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сильные политические институты власти в Китае гораздо важнее, чем личность лидера страны. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт во вторник.

Так она прокомментировала инициативу Компартии Китая (КПК) о возможном отказе от ограничений сроков пребывания на посту главы КНР и его заместителя.

«Мы внимательно следим за тем, что происходит в Китае, в том числе за стремлением КПК отменить ограничение на количество президентских сроков. Сильные институты власти - это одна из основополагающих свобод в США, мы верим, что сильные институты власти важнее, чем сами лидеры», - сказала она.

По словам Науэрт, важной основой стабильного и безопасного общества являются продвижение прав человека и демократической власти.

Центральный комитет КПК предложил внести поправки в Конституцию. Если они будут приняты Всекитайским собранием народных представителей, председатель КНР Си Цзиньпин сможет баллотироваться на третий президентский срок в 2023 году.

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