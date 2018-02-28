2018-02-28T10:37:52+03:00
В мире

Суд США отклонил запрет Калифорнии на строительство стены на границе с Мексикой

Власти штата и экологи считают, что строительство вредит окружающей среде
Юлия ДИВЕЕВА
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Суд США подтвердил законность строительства стены на границе в МексикойСуд США подтвердил законность строительства стены на границе в МексикойФото: REUTERS
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В США суд отклонил жалобу штата Калифорния на строительство стены на границе с Мексикой. Решение принял окружной судья США Гонсало Куриэль в Сан-Диего.

Иск против администрации президента Дональда Трампа подавали калифорнийские власти вместе с организациями, защищающими окружающую среду. Они настаивали на том, что возведение барьера нарушает экологические нормы штата.

Калифорнийцы утверждали, что возведение стены ставит под угрозу экосистему региона и некоторые редкие виды животных. Также они жаловались на то, что Белый дом принял решение, не советуясь с властями штата и без необходимых проверок на соответствие экологическим нормативам, пишет Bloomberg.

«Средневековая стена вдоль границы между США и Мексикой просто не вписывается в 21-й век», - заявил Калифорнийский генеральный прокурор Ксавье Беерра.

Однако федеральные власти настаивают на том, что безопасность границ имеет первостепенное значение в борьбе с нелегальной миграцией.

Как ранее писал сайт kp.ru, строительство стены на границе США и Мексики обойдется американцам примерно в 20 миллиардов долларов. При этом Трамп ищет способы заставить Мексику заплатить за строительство.

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