2018-02-28T10:43:52+03:00
Политика

Пентагон готовится наносить удары из космоса уже через пару лет

Американцы намерены добиться превосходства в новой оспариваемой территории
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Соединенные Штаты хотят иметь превосходство в космическом пространствеСоединенные Штаты хотят иметь превосходство в космическом пространствеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вооруженные силы США начнут вести военные действия в космосе уже через несколько лет. Такое заявление сделал начальник штаба американских ВВС Дэвид Гольдфейн во время выступления во Флориде

"Я считаю, что мы будем наносить удары из космоса через несколько лет. И мы являемся родом войск, который должен руководить совместными боевыми действиями на этой новой оспариваемой территории. Это то, чего требует страна", — сказал военнослужащий.

Он подчеркнул, что сейчас Соединенным Штатам необходимо занять лидирующую позицию в космическом пространстве и повысить огневую мощь американской армии. Этому будет способствовать, в частности, интеграция разведки и коммуникаций во все измерения.

По данным издания Space News, уже в 2018 году Пентагон выделит на космические программы 7,75 млрд долларов, а в будущем году увеличит данную статью бюджета до 8,5 млрд долларов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что, по мнению Вашингтона, напряжение в космическом пространстве лишь растет, и американцы должны быть готовы к подобной войне.

Однако, стоит напомнить, что милитаризация космоса запрещена международным Договором от 1967 года.

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