Эксперт оценил заявление Минобороны о тяжелой гуманитарной ситуации в Сирии

СЕГОДНЯ 11:01 2018-02-28T11:02:13+03:00

В Сирии до сих пор происходят вооруженные столкновения даже в зонах деэскалации Фото: REUTERS

Ранее министерство утверждало, что мирным жителям труднее всего в подконтрольных США районах

Изменить размер текста: A A

Положение мирных жителей в сирийской Ракке можно назвать «гуманитарной катастрофой». Наблюдатели не заметили какого-либо восстановления города. Об этом рассказал директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

«В Сирии продолжается ухудшаться гуманитарная ситуация. Прежде всего в тех районах, доступ к которым закрыт для центрального сирийского правительства, закрыт представителями западной коалиции. Это и провинция Дейр эз-Зор, это и Ракка», - говорит Егорченков.

По словам эксперта, завалы в Ракке не разбираются, под многими до сих пор погребены тела. Поступала информация, что американцы собираются привлечь помощь стран Персидского залива, пишет RT.

Как сообщал сайт kp.ru, представитель Минобороны России Игорь Конашенков назвал «гуманитарной катастрофой» положение мирных жителей Ракки, что, по мнению Конашенкова, «не хотят замечать ее "освободители" из возглавляемой США международной коалиции». Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил создать на базе ООН международную оценочную гуманитарную комиссию, которая разобралась бы, что происходит в Ракке на самом деле.