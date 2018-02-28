2018-02-28T11:58:37+03:00
В мире

В МИД ответили на обвинения Запада по ситуации в Восточной Гуте

Накануне сирийские боевики сорвали первую гуманитарную паузу в пригороде Дамаска
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Разрушения в Восточной Гуте, удерживаемой антиправительственными боевиками.Разрушения в Восточной Гуте, удерживаемой антиправительственными боевиками.Фото: REUTERS
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Обвинения Запада в том, что сложившаяся критическая гуманитарная ситуация в сирийской Восточной Гуте - якобы плод жесткой политики официального Дамаска и непрофессиональных действий российских военных, не соответствует действительности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По мнению представителя российского внешнеполитического ведомства, выдвигать подобные голословные обвинения в адрес Москвы и сирийских властей могут только поборники однополярного мира.

«Обвиняя всех и вся сейчас, наши западные коллеги тем не менее упорно уклоняются даже от настоящего расследования произошедшего там, при этом продолжается крик по поводу того, что в Восточной Гуте якобы невозможно реализовать то, что записано в резолюции», — приводит слова Рябкова РИА Новости.

24 февраля Совет безопасности ООН принял резолюцию, потребовав от всех сторон межсирийского конфликта "без промедления прекратить боестолкновения" и обеспечить гуманитарную паузу минимум на 30 дней.

С 27 февраля по поручению российского Президента Владимира Путина в пригородах Дамаска введена гуманитарная пауза, чтобы вывести из зоны конфликта мирных жителей и эвакуировать тяжелобольных. Однако накануне она была сорвана боевиками, которые не прекратили миномётный обстрел и блокируют выходы из зоны конфликта.

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