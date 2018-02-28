2018-02-28T11:33:51+03:00
Политика

В Совфеде прокомментировали обвинение России в желании перекроить международные границы

В парламенте считают, что Пентагон давит на страхи избирателей, чтобы увеличить военный бюджет
Алексей КАРЕЛИН
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Львиная доля военного бюджета США уходит не только на новые разработки вооружений, но и не содержание своей армииЛьвиная доля военного бюджета США уходит не только на новые разработки вооружений, но и не содержание своей армииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Заявления об агрессивной России Пентагон делает, чтобы запугать перед выборами избирателей и тем самым добиться повышения бюджета. Об этом рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников, комментируя обвинение министра обороны США Джеймса Мэттиса в желании России перекроить международные границы.

«Прежде всего, это делается для нагнетания мнения о России. Для того, чтобы держать в страхе, чтобы избиратели голосовали за повышение бюджета. Никаких оснований для подобных заявлений нет», - заявил Серебренников.

Сенатор напомнил, что именно американские военные базы разбросаны по всему миру и подступают к России со всех сторон, хотя в Вашингтоне не раз обещали, что НАТО не будет приближаться к российским границам.

Россия ведет мирную политику и никогда не вынашивала никаких планов по захвату территорий, считает Серебренников. Сенатор рассказал о встрече с делегацией Казахстана. «Они удивлены, что им со стороны США «вбрасывается» тема возможности какой-то агрессии России», - цитирует Серебренникова RT.

Ранее сайт kp.ru писал о выступлении министра обороны США. Мэттис заявил, что Вашингтон будет призывать Москву «соблюдать как букву, так и дух взятых на себя международных обязательств». По мнению министра, Россия мешает НАТО в противостоянии «общим угрозам в сфере безопасности».

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