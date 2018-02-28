2018-02-28T13:23:12+03:00
Происшествия

Экипаж самолета ВС США получил серьезные обморожения из-за сбоя

На высоте более 7 км система контроля температуры обледенела, и в кабине похолодало до минус 30 градусов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Самолет EA-18G GrowlerСамолет EA-18G GrowlerФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Члены экипажа американского самолета радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler получили серьезные обморожения и вынуждены были сажать аппарат при нулевой видимости из-за сбоя в системе, контролирующей температуру воздуха и давление в кабине.

Инцидент произошел 29 января 2018 года, когда военнослужащие направлялись с базы Уидби-Айленд штата Вашингтон на базу Чайна-Лейк в Калифорнии. Примерно в 90 км от Сиэтла на высоте 7,6 км поступило тревожное сообщение об обледенении датчиков, и вскоре кабину пилотов заполнил туман, а температура воздуха упала до минус 30 градусов. Приборная доска самолета также оказалась покрыта льдом, а видимость стала почти нулевой.

Поскольку у пилота и инженера не было возможности отслеживать показания датчиков и компаса в таких условиях, полет к Чайна-Лейк был отменен. Служащим ВВС США пришлось ориентироваться в пространстве по умным часам от Garmin и показаниям диспетчеров. В результате обоим членам экипажа EA-18G Growler удалось успешно вернуться обратно на Уидби-Айленд.

Как сообщает Defense News, мужчины получили серьезные обморожения рук. К настоящему моменту один летчик уже поправился и вернулся к работе, другой же все еще проходит лечение.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце января из-за сильных морозов несколько рейсов было отменено в аэропорту Новосибирска.

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