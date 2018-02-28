Роспотребнадзор забраковал больше 6 тонн хлеба и хлебобулочной продукции в 2017 году
В прошлом году Роспотребнадзор забраковал больше шести тонн хлеба и хлебобулочной продукции.
«За 2017 год забракованы 1.330 партий хлебобулочных изделий общим объемом более 6 тысяч килограммов», - сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что основными причинами забраковки хлеба стали "картофельная болезнь", повышенная влажность, непропеченный мякиш.
Всего было исследовано более 75 тысяч проб хлебобулочных изделий по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям. Продукцию изучали на содержание токсичных элементов, пестицидов, микотоксинов.
Отмечается, что 0,14% проб хлеба и хлебобулочных изделий не отвечают гигиеническим требованиям. При этом гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (содержание плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов и другое) не оответствуют 2,2% проб. Физико-химическим показателям (влажность, состояние мякиша, консистенция, кислотность и другое) за прошедший год не соответствовали нормативным требованиям 2,3% проб.