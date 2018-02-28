2018-02-28T12:07:37+03:00
Происшествия

Сооснователя Apple ограбили на крупную сумму денег

У известного программиста похитили криптовалюту
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Мошенники похитили у программиста семь биткоиновМошенники похитили у программиста семь биткоиновФото: REUTERS
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Известный программист, один из основателей Apple, Стив Возняк рассказал, что мошенники похитили у него крупную сумму денег. Неизвестные с краденой карты предложили купить у него биткоины, однако после получения криптовалюты, отменили оплату. Таким образом, Возняк лишился порядка 74 тысячи долларов.

«Кто-то купил их у меня в Интернете, используя кредитную карточку, а потом отменил оплату. Номер карты был украденный, поэтому идентифицировать вора невозможно», — приводит слова программиста сайт телеканала «Звезда».

Бизнесмен также предостерег, что блокчейн, определяющий владельцев криптовалюты, не гарантирует защиту от кражи или мошенничества.

Ранее сообщалось, что Стив Возняк начал избавляться от имеющейся у него криптовалюты. В частности, в этот раз известный программист планировал продать сразу семь биткоинов.

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