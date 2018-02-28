Отец Алины Загитовой рассказал о внезапной болезни дочери

СЕГОДНЯ 12:19 2018-02-28T12:21:57+03:00

У олимпийской чемпионки Пхенчхана температура под 39 и она не встает с кровати

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Победительница одиночного женского турнира по фигурному катанию в олимпийском Пхенчхане Алина Загитова привезла из Южной Кореи не только золотую медаль, но и, похоже, сильную простуду. Как рассказал отец чемпионки Ильназ, девушка уже несколько дней кряду лежит, практически не вставая и ее сильно лихорадит.

«К сожалению Алина простудилась где-то на играх. Приехала домой уже в маске. Сейчас температура 38,5, лежит. Стараемся сбивать как можем. Так бывает, что организм терпит, весь сезон собран», - сказал Загитов в интервью Первому каналу..

По мнению отца олимпийской чемпионка, всему виной сильные физические и моральные нагрузки, выпавшие его дочери в последние несколько недель. «Закончилась Олимпиада, и организм сдулся», – посетовал мужчина.

Алина Загитова выиграла золото Олимпиады в Пхенчхане. Спортсменка лидировала после исполнения короткой программы. На произвольной так же выступила безупречно. Второе место досталось также россиянке Евгении Медведевой. Двукратной чемпионке мира не хватило всего 1,31 балла до результата соотечественницы и она стала обладательницей серебряной медали.