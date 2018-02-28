2018-02-28T12:21:57+03:00
Спорт

Отец Алины Загитовой рассказал о внезапной болезни дочери

У олимпийской чемпионки Пхенчхана температура под 39 и она не встает с кровати
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments21
Алина Загитова.Алина Загитова.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Победительница одиночного женского турнира по фигурному катанию в олимпийском Пхенчхане Алина Загитова привезла из Южной Кореи не только золотую медаль, но и, похоже, сильную простуду. Как рассказал отец чемпионки Ильназ, девушка уже несколько дней кряду лежит, практически не вставая и ее сильно лихорадит.

«К сожалению Алина простудилась где-то на играх. Приехала домой уже в маске. Сейчас температура 38,5, лежит. Стараемся сбивать как можем. Так бывает, что организм терпит, весь сезон собран», - сказал Загитов в интервью Первому каналу..

По мнению отца олимпийской чемпионка, всему виной сильные физические и моральные нагрузки, выпавшие его дочери в последние несколько недель. «Закончилась Олимпиада, и организм сдулся», – посетовал мужчина.

Алина Загитова выиграла золото Олимпиады в Пхенчхане. Спортсменка лидировала после исполнения короткой программы. На произвольной так же выступила безупречно. Второе место досталось также россиянке Евгении Медведевой. Двукратной чемпионке мира не хватило всего 1,31 балла до результата соотечественницы и она стала обладательницей серебряной медали.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
СМИ узнали о том, что МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России
В Македонии состоялся митинг против переименования страны
Украинский закон о статусе русского языка признан неконституционным
Налоговая служба отчиталась о 20% росте поступлений в консолидированный бюджет РФ
Канцлер Австрии на встрече с Путиным предложил углублять отношения двух стран
Аваков рассказал о происхождении виллы на побережье Италии
Песков: Послание Путина Федеральному собранию охватит широкий круг вопросов
МЧС предупредило о сохранении аномальных морозов в Москве
Алекс Лесли попросил политического убежища в США для себя и Насти Рыбки
Онищенко отверг идею наказания медсестер за подмену детей
Лавров: Военные США готовят Европу к применению тактического ядерного оружия против России
ВС США жалуются на то, что Россия мешает им доминировать
Песков пояснил причину срыва гуманитарной паузы в Восточной Гуте
В Ираке из плена исламистов освобождены 25 россиянок
На юге Москвы мужчина начал стрельбу из своего окна
Рябков: "вбросы" по "кокаиновому делу" не имеют отношения к реальности
Режиссер «Стражей Галактики» шокировал поклонников фильма новостью о Груте
В Италии карабинер ранил свою жену и взял в заложники дочерей
Милонов потребует от Минкульта запретить экранизацию фильма «Лето» про Виктора Цоя
Россия опротестует запрет WADA на проведение крупных соревнований
Песков отверг связь между визитом Патрушева в Таиланд и задержанием Лесли и Рыбки
Лавров: террористов нельзя делить на «хороших» и «плохих»
Путин поручил МВД усилить борьбу с пробками и оперативно реагировать на нарушения общественного порядка
Google по ошибке запретил покупать вино и водяные пистолеты
Умер брат актера Фрунзика Мкртчяна