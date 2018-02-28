В Кремле не располагают информацией о запрете на проведение чемпионатов в РФ

СЕГОДНЯ 12:50 2018-02-28T12:53:48+03:00

Нерешенные вопросы с WADA действительно есть, но о возможных ограничениях Москве неизвестно

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В Кремле не располагают однозначными сведениями относительно возможного лишения России права проводить у себя международные соревнования. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Информация поступает достаточно противоречивая, но мы не располагаем информацией о каких-то возможных, скажем так, обременениях или ограничениях права России проводить международные состязания", - сказал представитель Кремля.

Он признал, что сейчас между Москвой и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) действительно остались нерешенные вопросы, однако, как это может повлиять на репутацию нашей страны, пока неизвестно, передает РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, с первого апреля РФ может лишиться права подавать заявки на проведение международных чемпионатов, если до этого момента Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) так и не будет восстановлено в правах.

При таком исходе Чемпионат мира по футболу 2018 года все еще пройдет в нашей стране, а вот этап "Формулы-1" в Сочи, шахматные турниры и другие крупные соревнования придется перенести в другое место.