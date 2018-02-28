2018-02-28T13:12:22+03:00
Общество

Владимир Познер прокомментировал задержание польского политолога Мацейчука

Российский телеакадемик назвал «звезду» политических ток-шоу «мальчиком для битья»
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Владимир Познер: "Знаете, такие как Мацейчук, это мальчики для битья, и их таки бьют вовсю".Владимир Познер: "Знаете, такие как Мацейчук, это мальчики для битья, и их таки бьют вовсю".Фото: Александр ГЛУЗ
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Телеведущий Первого канала Владимир Познер считает, что журналист из Польши Томаш Мацейчук сам виноват во всем, что с ним происходит последнее время. Высказывая свое видение ситуации вокруг оказавшегося под угрозой депортации завсегдатая политических ток-шоу на российском ТВ, Познер назвал его «мальчиком для битья», которого всегда можно заменить кем-то другим.

«Знаете, такие как Мацейчук, это мальчики для битья, и их таки бьют вовсю. И они это вот терпят и продолжают приходить. Ну, если не будет этих мальчиков для битья, я думаю, что найдут других. Ведь все зависит от цены вопросу, сколько предложить», – заявил Познер в заметке, размещенной на сайте телеведущего.

По мнению российского журналиста, это законы телеиндустрии. И буквально все участники ток-шоу «прекрасно понимают, что их появление в эфире, высказывания, и даже потасовки, будь то американец, поляк или еще кто-то, никого из зрителей не убеждают», а просто добавляют рейтинга программам, в которые те приходят.

Накануне столичные правоохранители провели обыск в съемной квартире польского политолога и журналиста Томаша Мацейчука в подмосковных Мытищах, в рамках уголовного дела о возбуждении межнациональной розни (ст. 282 УК РФ). Также полицейские проверили законность пребывания поляка на территории страны.

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