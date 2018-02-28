Замглавы МИД РФ: ответ Москвы на возможные санкции США может быть дан в разной форме

СЕГОДНЯ 13:05 2018-02-28T13:06:50+03:00

Ранее глава американского Минфина заявил, что антироссийские санкции будут введены в течение 30 дней

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что ответ России на возможные антироссийские санкции США может быть введен в разной форме.

«Ответ может быть дан в разной форме. Мы видим, что все эти угрозы американской стороны отражают все большее бессилие и неспособность американской администрации осуществить нечто, что могло бы, я не хочу сказать, улучшать отношения, но помогло бы как-то по другому взглянуть на эту ситуацию», - сказал рябков.

Он отметил, что Вашингтон оказался в плену своих приемов против Москвы.

«Они оказались полностью в плену собственных одномерных, примитивных и безрезультатных приемов, на которых зациклены не только по России, но и по ряду других направлений», — добавил Рябков, передает РИА Новости.

Ранее глава американского Минфина Стивен Мнучин заявил, что антироссийские санкции будут введены в течение 30 дней, сообщал сайт kp.ru.