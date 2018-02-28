2018-02-28T13:17:57+03:00
Спорт

Фигуристы Боброва и Соловьев отказались от участия в чемпионате мира в Милане

Пару готовы заменить Виктория Синицина и Никита Кацалапов
Алексей КАРЕЛИН
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На Играх-2018 Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заняли пятое место.На Играх-2018 Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заняли пятое место.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев пропустят чемпионат мира в Милане. Дуэт решил отдохнуть после Олимпийских игр в Пхенчхане, поясняет тренер Александр Жулин. По его словам, спортсменов готовы заменить фигуристы Виктория Синицына и Никита Кацалапов, которые не участвовали в Олимпиаде из-за травмы Кацалапова.

«Синицына и Кацалапов - как раз те спортсмены, с которыми в следующем четырехлетии можно решать задачи самой высокой сложности», - цитирует РИА Новости Жулина.

Тренер заверил, что Никита никаких последствий от травмы не испытывает, танцевальный дуэт тренируется в полную силу. «Мне как тренеру кажется целесообразным показать на чемпионате мира свою вторую пару», - говорит Жулин. Состязания в Милане пройдут с 19 по 25 марта.

Боброва и Соловье сказали о паузе в карьере, подводя итоги своего выступления на Олимпиаде, передает сайт kp.ru. На Играх-2018 танцевальный дуэт занял пятое место.

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