Умер брат актера Фрунзика Мкртчяна

СЕГОДНЯ 13:23 2018-02-28T13:23:56+03:00

Альберт Мкртчян умер в возрасте 81 года

Изменить размер текста: A A

В среду, 28 февраля, умер армянский режиссер, брат актера Фрунзика Мкртчяна, Альберт Мкртчян. Как сообщили в пресс-службе министерства культуры Армении, режиссер скончался на следующий день после того, как ему исполнился 81 год.

«Министерство культуры Армении глубоко опечалено в связи с тем, что 28 февраля в возрасте 81 года скончался народный артист Республики Армения, кинорежиссёр Альберт Мкртчян», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что вопросом организации похорон займется специально созданная комиссия. О дате и месте церемонии будет известно позже.

Родной брат знаменитого советского актера Фрунзика Мкртчяна, Альберт Мкртчян, родился 27 февраля 1937 года в городе Ленинакан. Выпускник режиссерский факультета Ереванского театрально-художественного института, автор больше десяти кинолент.