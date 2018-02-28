2018-02-28T13:56:33+03:00
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Милонов потребует от Минкульта запретить экранизацию фильма «Лето» про Виктора Цоя

Депутат направил запрос в Министерство культуры с просьбой отозвать у киноленты прокатное удостоверение
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Депутат Госдумы Виталий Милонов ополчился на фильм Кирилла Серебренникова "Лето" о Викторе Цое.Депутат Госдумы Виталий Милонов ополчился на фильм Кирилла Серебренникова "Лето" о Викторе Цое.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что нашумевший задолго до своей премьеры фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Лето» о музыканте и фронтмене легендарной рок-группы «Кино» Викторе Цое, не имеет права выхода на широкий экран.

Причин, по мнению парламентария, тому множество. Во первых, кинокартина искажает действительность, в ней много неправды. К тому же, против подобной экранизации высказались родственники трагически погибшего летом 1990 года музыканта.

«Именно в то время проходила и моя юность. Я все прекрасно помню, поэтому считаю, что искажение действительности может оскорбить как участников тех событий, так и обычных людей, поклонников русского рока», – отметил Милонов.

Кроме того, по словам депутата, резко против киноленты Серебренникова «многие резиденты Ленинградского рок-клуба». А сооснователь «Кино» Алексей Рыбин так и вовсе запретил экранизировать в «Лете» свой образ, пишет RT.

Тем не менее, идею экранизировать образ Виктора Цоя Милонов считает необходимой. Просто нужно «переписать сценарий и переснять киноленту, тем более, что на это были выделены средства из госбюджета». 28 февраля парламентарий отправил на имя министра культуры Владимира Мединского официальный запрос с требованием отказать «Лету» в прокатном удостоверении.

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За петербургский рок и историческую правду заступился депутат Госдумы Виталий Милонов. Сегодня неугомонный законотворец отправил письмо министру культуры Владимиру Мединскому. Тема обращения – скандальный фильм Кирилла Серебреникова «Лето» (подробности)

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