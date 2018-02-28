Лавров: террористов нельзя делить на «хороших» и «плохих»

СЕГОДНЯ 13:42 2018-02-28T13:42:37+03:00

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил отдельных членов Совета ООН по правам человека в избирательности при осуждении терроризма. По мнению главы МИД РФ, отношение ООН к террористическим организациям зависит от преследуемых ими целей и их источниках финансирования.

«Считаем недопустимым делить террористов на «хороших» и «плохих», тем более когда это делается в зависимости от декларируемых экстремистами целей или источников финансирования», - подчеркнул Лавров на выступлении в Женеве.

Россия продолжит бороться с практикой двойных стандартов, заявил глава МИД РФ. Он призвал членов американской коалиции предоставить гуманитарный доступ в подконтрольные ей районы Сирии, в том числе в лагерь беженцев «Рукбан» и окрестности Эт-Танфа, передает ТАСС.

«Необходимо срочно направить миссию ООН и Международного комитета Красного Креста для оценки ситуации в Ракке, которую коалиция разбомбила и оставила на произвол судьбы с необезвреженными минными полями и полностью разрушенной инфраструктурой», - призвал Лавров.

Как сообщал сайт kp.ru, представитель Минобороны России Игорь Конашенков назвал положение мирных жителей в подконтрольных американской коалиции районах «гуманитарной катастрофой».