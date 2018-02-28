2018-02-28T13:37:30+03:00
В мире

Google по ошибке запретил покупать вино и водяные пистолеты

Поисковая система игнорировала все запросы со словом "gun" (оружие)
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В компании возникшую проблему решили за несколько часовВ компании возникшую проблему решили за несколько часовФото: REUTERS
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Американский сервис Google Shopping, позволяющий сравнивать цены в различных интернет-магазинах, случайно удалил из выдачи все товары, в названии которых было слово "gun" (оружие).

Так, пользователи не могли приобрести не только настоящие ружья и винтовки, но и игрушечные водяные пистолеты (water gun), пистолеты для клея (glue gun), бургундское вино (burgundy wine), а также диски музыкального коллектива Guns N’ Roses. При поиске таких товаров Google выдавал следующее сообщение: "Ваш запрос не дал результатов". В результате многие пользователи были возмущены тем, что не могут купить себе хорошее вино или альбом любимой рок-группы.

Неполадки в работе сервиса заметили пользователи Фото: Twitter.com

Неполадки в работе сервиса заметили пользователиФото: Twitter.com

Данную проблему в компании решили всего за несколько часов, при этом подчеркнув, что поиск оружия был заблокирован еще в 2012 году. С того времени настройки выдачи не менялись, поэтому причина возникновения проблемы пока неизвестна.

Между тем, как сообщает The Telegraph. пользователи связали произошедшее с недавней стрельбой в школе во Флориде, в результате которой погибли 17 человек.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что после трагического инцидента ситуация с контролем оборота оружия в США значительно обострилась.

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