2018-02-28T14:04:28+03:00
Происшествия

В Италии карабинер ранил свою жену и взял в заложники дочерей

Это произошло после того как правоохранитель пришел домой с дежурства
Екатерина БОЛГОВА
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В Италии произошло ЧП с карабинеромВ Италии произошло ЧП с карабинеромФото: REUTERS
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Утром в среду, 28 февраля, итальянский карабинер вернулся домой с дежурства, тяжело ранил из табельного оружия жену и взял в заложники двух дочерей.

Как сообщил телеканал RaiNews24, инцидент произошел в городе Чистерн в столичной области Лацио. Сейчас карабинер забаррикадировался в своем доме и не выпускает оттуда дочерей 7 и 13 лет. На место происшествия оперативно прибыл командующий силами карабинеров провинции Габриэле Витальяно, который координирует операцию.

Пока неизвестно, по какой причине правоохранитель решил стрелять в свою жену. По некоторым данным, перед этим произошла какая-то ссора на улице, в которой участвовал л военнослужащий.

Также знакомые семьи сообщили, что супруги были на грани развода. Женщина с огнестрельными ранениями добавлена в римскую больницу Сан-Камилло. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.

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