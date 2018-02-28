2018-02-28T14:14:21+03:00
Политика

Рябков: "вбросы" по "кокаиновому делу" не имеют отношения к реальности

Замглавы МИД РФ уверен, что такие спекуляции являются частью работы по "очернению" продуктивного сотрудничества между Россией и Аргентиной
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Сергей РябковЗаместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Сергей РябковФото: Алексей БУЛАТОВ
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Распусканием слухов и распространением небылиц относительно "кокаинового дела" занимаются люди, которые хотят очернить продуктивное сотрудничество России и Аргентины по пресечению поставок наркотиков. Такое заявление сделал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, "изобретением всех подробностей" занимаются люди, изначально настроенные на выискивание негатива.

"Никакие "вбросы" последних дней не имеют отношения к реальному делу, в том числе все спекуляции о том, что вначале якобы происходила работа аргентинских спецслужб и лишь потом подключилась российская сторона", - цитирует ТАСС Рябкова.

Замглавы МИД подчеркнул, что "злонамеренными наветами и домыслами" являются также рассуждения о причастности к произошедшему структур, не упомянутых в официальных комментариях ведомств.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что правоохранительные органы России и Аргентины в ходе совместной спецоперации пресекли крупный наркотрафик в Москву. Злоумышленники спрятали почти 400 кг кокаина в подсобном помещении посольства РФ, а когда захотели забрать товар, то были задержаны силовиками.

К настоящему моменту трое подозреваемых находятся под стражей, еще один был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

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