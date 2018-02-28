На юге Москвы мужчина начал стрельбу из своего окна
На юге Москвы мужчина начал стрельбу из окна своего дома на 6-й Радиальной улице, напугав прохожих. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД столицы Юрий Титов.
Отмечается, что на место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Полицейские оцепили территорию и быстро определили квартиру, из окна которой велся огонь.
Оперативники ОМВД по району Бирюлево Восточное задержали подозреваемого и изъяли его оружие. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, по факту происшествия инициировано расследование.
Как сообщал сайт «КП», в декабре прошлого года стрельба произошла на Никольской улице в Москве, буквально в 300 метрах от Красной площади. Пострадали два человека, нападавший скрылся с места происшествия. По предварительным данным, причиной стрельбы стал бытовой конфликт.