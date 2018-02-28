2018-02-28T14:21:31+03:00
В мире

В Ираке из плена исламистов освобождены 25 россиянок

В настоящее время женщины дожидаются суда, который вынесет решение по их депортации в Россию
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Как сообщила 28 февраля член Совета по правам человека (СПЧ) при главе Чечни Хеда Саратова, властями Ирака проведена серьезная работа по вызволению из плена различных террористических группировок порядка 25 россиянок с детьми.

"Хочу сообщить, что буквально сегодня буквально мы получили информацию, что 25 женщин с детьми вывезли из иракского Мосула, где они находились в плену вооруженных формирований "Хашд-аль-Шааби", - приводит слова правозащитницы РИА Новости.

Как поведала Саратова, все россиянки содержались с малолетними детьми "в нечеловеческих условиях". В настоящее время женщины переведены в центральную тюрьму Багдада. Там они будут дожидаться решения суда, который оценит степень вины каждой в участии в вооруженных формированиях и примет решение по вопросу их депортации на родину.

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