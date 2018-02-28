В Ираке из плена исламистов освобождены 25 россиянок
Как сообщила 28 февраля член Совета по правам человека (СПЧ) при главе Чечни Хеда Саратова, властями Ирака проведена серьезная работа по вызволению из плена различных террористических группировок порядка 25 россиянок с детьми.
"Хочу сообщить, что буквально сегодня буквально мы получили информацию, что 25 женщин с детьми вывезли из иракского Мосула, где они находились в плену вооруженных формирований "Хашд-аль-Шааби", - приводит слова правозащитницы РИА Новости.
Как поведала Саратова, все россиянки содержались с малолетними детьми "в нечеловеческих условиях". В настоящее время женщины переведены в центральную тюрьму Багдада. Там они будут дожидаться решения суда, который оценит степень вины каждой в участии в вооруженных формированиях и примет решение по вопросу их депортации на родину.