Онищенко отверг идею наказания медсестер за подмену детей

СЕГОДНЯ 14:49 2018-02-28T14:49:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В уголовном наказании за подмену новорожденных по неосторожности нет необходимости, потому что такие случаи бывают редко. Такое мнение выразил экс-главврач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко по поводу предложения зампреда семейного комитета Елены Вторыгиной.

«Это не повально, так что остроты в принятии такого документа я не вижу, а вот поставить организационные, диагностические препоны для неважно какой подмены — умышленной, неумышленной — (необходимо — ред.)», - передает слова Онищенко РИА Новости.

По мнению Онищенко, названная проблема таковой не является, «это предмет для душещипательных мелодраматических фильмов».

Онищенко подчеркнул, что статистики о массовых подменах он не имеет. Лучше сосредоточиться на предотвращении таких случаев, а не наказании за них, отметил депутат.

12 февраля сайт kp.ru рассказывал о двух девочках, которых попутали в роддоме. Это выяснилось только много лет спустя. Семьям выплатили по три млн рублей.