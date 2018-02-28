2018-02-28T15:00:00+03:00
Общество

Алекс Лесли попросил политического убежища в США для себя и Насти Рыбки

Россиян задержали в Таиланде за проведение нелегальных секс-тренингов
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments43
Алекс ЛеслиАлекс ЛеслиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Задержанный в Таиланде Алекс Лесли (Александр Кириллов) попросил политического убежища в США для себя и задержанной вместе с ним Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич), обратившись в консульство этой страны. Об этом заявил представитель Рыбки.

«В Таиланде нас схватила тайская полиция, и теперь они хотят экстрадировать нас обратно в Россию. Мы просим вас предоставить нам политическое убежище и защитить нас как можно скорее, так как у нас есть очень важная для США информация и мы очень сильно рискуем нашими жизнями», — сообщается в письме Лесли.

Также отмечается, что задержанных граждан России переводят в другую тюрьму, передает RT.

Как сообщал сайт kp.ru, 25 февраля власти Таиланда задержали за проведение незаконного секс-тренинга десять человек, среди которых восемь граждан РФ. Через два дня их выпустили под залог. Но затем их вновь задержали сотрудники Иммиграционного бюро Таиланда. Рыбка обратилась к американским СМИ с предложением предоставить информацию о связях России с президентом США Дональдом Трампом и бывшим главой его предвыборного штаба Полом Манафортом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Македонии состоялся митинг против переименования страны
Украинский закон о статусе русского языка признан неконституционным
Налоговая служба отчиталась о 20% росте поступлений в консолидированный бюджет РФ
Канцлер Австрии на встрече с Путиным предложил углублять отношения двух стран
Аваков рассказал о происхождении виллы на побережье Италии
Песков: Послание Путина Федеральному собранию охватит широкий круг вопросов
МЧС предупредило о сохранении аномальных морозов в Москве
Онищенко отверг идею наказания медсестер за подмену детей
Лавров: Военные США готовят Европу к применению тактического ядерного оружия против России
ВС США жалуются на то, что Россия мешает им доминировать
Песков пояснил причину срыва гуманитарной паузы в Восточной Гуте
В Ираке из плена исламистов освобождены 25 россиянок
На юге Москвы мужчина начал стрельбу из своего окна
Рябков: "вбросы" по "кокаиновому делу" не имеют отношения к реальности
Режиссер «Стражей Галактики» шокировал поклонников фильма новостью о Груте
В Италии карабинер ранил свою жену и взял в заложники дочерей
Милонов потребует от Минкульта запретить экранизацию фильма «Лето» про Виктора Цоя
Россия опротестует запрет WADA на проведение крупных соревнований
Песков отверг связь между визитом Патрушева в Таиланд и задержанием Лесли и Рыбки
Лавров: террористов нельзя делить на «хороших» и «плохих»
Путин поручил МВД усилить борьбу с пробками и оперативно реагировать на нарушения общественного порядка
Google по ошибке запретил покупать вино и водяные пистолеты
Умер брат актера Фрунзика Мкртчяна