Алекс Лесли попросил политического убежища в США для себя и Насти Рыбки

СЕГОДНЯ 14:50 2018-02-28T15:00:00+03:00

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Задержанный в Таиланде Алекс Лесли (Александр Кириллов) попросил политического убежища в США для себя и задержанной вместе с ним Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич), обратившись в консульство этой страны. Об этом заявил представитель Рыбки.

«В Таиланде нас схватила тайская полиция, и теперь они хотят экстрадировать нас обратно в Россию. Мы просим вас предоставить нам политическое убежище и защитить нас как можно скорее, так как у нас есть очень важная для США информация и мы очень сильно рискуем нашими жизнями», — сообщается в письме Лесли.

Также отмечается, что задержанных граждан России переводят в другую тюрьму, передает RT.

Как сообщал сайт kp.ru, 25 февраля власти Таиланда задержали за проведение незаконного секс-тренинга десять человек, среди которых восемь граждан РФ. Через два дня их выпустили под залог. Но затем их вновь задержали сотрудники Иммиграционного бюро Таиланда. Рыбка обратилась к американским СМИ с предложением предоставить информацию о связях России с президентом США Дональдом Трампом и бывшим главой его предвыборного штаба Полом Манафортом.