МЧС предупредило о сохранении аномальных морозов в Москве
Министерство по чрезвычайным ситуациям распространило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Москве. В первый день весны жителям и гостям столицы придется столкнуться с сильными морозами, которые сохраняются в регионе уже около недели. Такое заявление сделали в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
В ведомстве подчеркнули, что аномально холодная погода ожидается на территории столичного региона ночью и утром в четверг, 1 марта. В этот день среднесуточная температура воздуха будет на 7-12 градусов ниже климатической нормы
В связи с этим МЧС советует гражданам воздержаться от дальних поездок на автомобиле и продолжительного пребывания на улице. Также, чтобы избежать переохлаждения или обморожения, москвичам стоит надеваться более теплую одежду и обувь.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в первые дни календарной весны в столице значительно усилится ветер. Местами его порывы будут достигать 15 метров в секунду.