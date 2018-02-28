МЧС предупредило о сохранении аномальных морозов в Москве

СЕГОДНЯ 14:52 2018-02-28T14:52:13+03:00

Ночью и утром 1 марта температура воздуха в столице будет на 7-12 градусов ниже нормы

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Министерство по чрезвычайным ситуациям распространило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Москве. В первый день весны жителям и гостям столицы придется столкнуться с сильными морозами, которые сохраняются в регионе уже около недели. Такое заявление сделали в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

В ведомстве подчеркнули, что аномально холодная погода ожидается на территории столичного региона ночью и утром в четверг, 1 марта. В этот день среднесуточная температура воздуха будет на 7-12 градусов ниже климатической нормы

В связи с этим МЧС советует гражданам воздержаться от дальних поездок на автомобиле и продолжительного пребывания на улице. Также, чтобы избежать переохлаждения или обморожения, москвичам стоит надеваться более теплую одежду и обувь.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в первые дни календарной весны в столице значительно усилится ветер. Местами его порывы будут достигать 15 метров в секунду.