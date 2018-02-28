2018-02-28T15:06:22+03:00
Политика

Песков: Послание Путина Федеральному собранию охватит широкий круг вопросов

В Кремле отказались назвать центральную тему обращения президента
Денис СУХОВ
Поделиться:
Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Очередное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию охватит широкий круг вопросов, касающихся будущего развития страны. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля отказался обозначить центральную тему президентского обращения.

«Что касается послания, то мы традиционно никогда его не анонсируем. Не будем этого делать и на этот раз. Разумеется, послание всякий раз охватывает достаточно широкий круг вопросов, тем, отраслей экономики и областей будущего развития. Не будем сейчас вдаваться в детали», - сказал Песков.

Как сообщил ранее сайт «КП», Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 1 марта. В нем президент изложит свою оценку текущего положения дел в стране и расскажет о своем видении основных направлений дальнейшего развития.

Сама форма такого обращения к парламенту зафиксирована в качестве одной из президентских обязанностей в Конституции РФ. Грядущее послание будет отличаться от прошлых — в частности, речь главы государства будет сопровождаться визуальным рядом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Македонии состоялся митинг против переименования страны
Украинский закон о статусе русского языка признан неконституционным
Налоговая служба отчиталась о 20% росте поступлений в консолидированный бюджет РФ
Канцлер Австрии на встрече с Путиным предложил углублять отношения двух стран
Аваков рассказал о происхождении виллы на побережье Италии
МЧС предупредило о сохранении аномальных морозов в Москве
Алекс Лесли попросил политического убежища в США для себя и Насти Рыбки
Онищенко отверг идею наказания медсестер за подмену детей
Лавров: Военные США готовят Европу к применению тактического ядерного оружия против России
ВС США жалуются на то, что Россия мешает им доминировать
Песков пояснил причину срыва гуманитарной паузы в Восточной Гуте
В Ираке из плена исламистов освобождены 25 россиянок
На юге Москвы мужчина начал стрельбу из своего окна
Рябков: "вбросы" по "кокаиновому делу" не имеют отношения к реальности
Режиссер «Стражей Галактики» шокировал поклонников фильма новостью о Груте
В Италии карабинер ранил свою жену и взял в заложники дочерей
Милонов потребует от Минкульта запретить экранизацию фильма «Лето» про Виктора Цоя
Россия опротестует запрет WADA на проведение крупных соревнований
Песков отверг связь между визитом Патрушева в Таиланд и задержанием Лесли и Рыбки
Лавров: террористов нельзя делить на «хороших» и «плохих»
Путин поручил МВД усилить борьбу с пробками и оперативно реагировать на нарушения общественного порядка
Google по ошибке запретил покупать вино и водяные пистолеты
Умер брат актера Фрунзика Мкртчяна