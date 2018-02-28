Песков: Послание Путина Федеральному собранию охватит широкий круг вопросов
Очередное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию охватит широкий круг вопросов, касающихся будущего развития страны. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
При этом представитель Кремля отказался обозначить центральную тему президентского обращения.
«Что касается послания, то мы традиционно никогда его не анонсируем. Не будем этого делать и на этот раз. Разумеется, послание всякий раз охватывает достаточно широкий круг вопросов, тем, отраслей экономики и областей будущего развития. Не будем сейчас вдаваться в детали», - сказал Песков.
Как сообщил ранее сайт «КП», Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 1 марта. В нем президент изложит свою оценку текущего положения дел в стране и расскажет о своем видении основных направлений дальнейшего развития.
Сама форма такого обращения к парламенту зафиксирована в качестве одной из президентских обязанностей в Конституции РФ. Грядущее послание будет отличаться от прошлых — в частности, речь главы государства будет сопровождаться визуальным рядом.