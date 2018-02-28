2018-02-28T15:14:23+03:00
В мире

Аваков рассказал о происхождении виллы на побережье Италии

По словам главы МВД Украины, здание используется его женой в качестве помещения под мини-отель
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Глава МВД Украины Арсен Аваков. Фото Zuma TASSГлава МВД Украины Арсен Аваков. Фото Zuma TASS
Изменить размер текста:

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, что вилла на побережье Средиземного моря в Италии действительно находится во владении его компании, однако используется супругой Ириной. По словам главы ведомства, здание является одним из туристических бизнес-проектов предпринимательницы.

"Речь идет о помещении под мини-отель, приобретенном за кредитные средства и при участии средств капитала компании "Авиталия", – заявил Аваков.

Он отметил, что данным проектом его супруга Ирана Авакова занимается уже более полутора лет и, вероятно, уже к 2019 году все задуманное будет реализовано. Между тем, как сообщает сайт "Украинская правда", министр особенно подчеркнул легальность и официальность всего происходящего.

Ранее издание "Наши деньги" опубликовало статью, в которой говорилось о том, что вилла Авакова была приобретена в 2017 году и насчитывает 26 номеров общей площадью 566 метров. Приблизительная стоимость недвижимости оценивается в 774 тысяч евро.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, сейчас на Украине ведется расследование в отношении сына главы МВД Александра Авакова. Мужчину и еще двух человек подозревают в махинациях и растрате на сумму около 520 тысяч долларов при закупке рюкзаков для нужд Нацгвардии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Македонии состоялся митинг против переименования страны
Украинский закон о статусе русского языка признан неконституционным
Налоговая служба отчиталась о 20% росте поступлений в консолидированный бюджет РФ
Канцлер Австрии на встрече с Путиным предложил углублять отношения двух стран
Песков: Послание Путина Федеральному собранию охватит широкий круг вопросов
МЧС предупредило о сохранении аномальных морозов в Москве
Алекс Лесли попросил политического убежища в США для себя и Насти Рыбки
Онищенко отверг идею наказания медсестер за подмену детей
Лавров: Военные США готовят Европу к применению тактического ядерного оружия против России
ВС США жалуются на то, что Россия мешает им доминировать
Песков пояснил причину срыва гуманитарной паузы в Восточной Гуте
В Ираке из плена исламистов освобождены 25 россиянок
На юге Москвы мужчина начал стрельбу из своего окна
Рябков: "вбросы" по "кокаиновому делу" не имеют отношения к реальности
Режиссер «Стражей Галактики» шокировал поклонников фильма новостью о Груте
В Италии карабинер ранил свою жену и взял в заложники дочерей
Милонов потребует от Минкульта запретить экранизацию фильма «Лето» про Виктора Цоя
Россия опротестует запрет WADA на проведение крупных соревнований
Песков отверг связь между визитом Патрушева в Таиланд и задержанием Лесли и Рыбки
Лавров: террористов нельзя делить на «хороших» и «плохих»
Путин поручил МВД усилить борьбу с пробками и оперативно реагировать на нарушения общественного порядка
Google по ошибке запретил покупать вино и водяные пистолеты
Умер брат актера Фрунзика Мкртчяна