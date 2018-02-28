Аваков рассказал о происхождении виллы на побережье Италии

СЕГОДНЯ 15:14 2018-02-28T15:14:23+03:00

По словам главы МВД Украины, здание используется его женой в качестве помещения под мини-отель

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, что вилла на побережье Средиземного моря в Италии действительно находится во владении его компании, однако используется супругой Ириной. По словам главы ведомства, здание является одним из туристических бизнес-проектов предпринимательницы.

"Речь идет о помещении под мини-отель, приобретенном за кредитные средства и при участии средств капитала компании "Авиталия", – заявил Аваков.

Он отметил, что данным проектом его супруга Ирана Авакова занимается уже более полутора лет и, вероятно, уже к 2019 году все задуманное будет реализовано. Между тем, как сообщает сайт "Украинская правда", министр особенно подчеркнул легальность и официальность всего происходящего.

Ранее издание "Наши деньги" опубликовало статью, в которой говорилось о том, что вилла Авакова была приобретена в 2017 году и насчитывает 26 номеров общей площадью 566 метров. Приблизительная стоимость недвижимости оценивается в 774 тысяч евро.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, сейчас на Украине ведется расследование в отношении сына главы МВД Александра Авакова. Мужчину и еще двух человек подозревают в махинациях и растрате на сумму около 520 тысяч долларов при закупке рюкзаков для нужд Нацгвардии.