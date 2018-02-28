Налоговая служба отчиталась о 20% росте поступлений в консолидированный бюджет РФ

28 Февр. 15:34 2018-02-28T15:39:22+03:00

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Федеральная налоговая служба отчиталась о 17,3 трлн налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ в 2017 году, что на 20% больше, чем годом ранее. Соответствующее заявление сделал глава ФНС Михаил Мишустин, выступая на заседании расширенной коллегии ведомства.

«В 2017 году ФНС России обеспечила рекордные за последние пять лет темпы роста налоговых поступлений в консолидированный бюджет страны - более 17,3 трлн рублей, что почти на 20%, или на 2,9 трлн рублей больше, чем в 2016 году. Увеличение поступлений составило 3,1% к ВВП», - сообщил Мишустин.

При этом федеральный бюджет получил 9,2 трлн рублей или на 32% больше, чем в 2016 году. Более половины роста налоговых поступлений (60%) обеспечили нефтегазовые доходы.

«Драйверами роста стали налог на прибыль - 3,3 трлн рублей (рост на 18,8%) и НДС - 3,1 трлн рублей (рост на 15,5%)», - добавил глава ФНС.

Также значительные темпы роста показали поступления от акцизов - 1,5 трлн рублей (+17,6%), имущественных налогов - 1,2 трлн рублей (+11,9%), НДФЛ - 3,3 трлн рублей с ростом на 7,7%, что выше роста заработной платы, которая в 2017 году в среднем увеличилась на 7,2%.

Чиновник также отметил, что увеличения поступлений от нефтегазовых доходов обусловлено в том числе и лучшим налоговым администрированием, что «говорит о сокращении теневого сектора экономики и формировании более прозрачной и конкурентной деловой среды».