В Македонии состоялся митинг против переименования страны

28 Февр. 15:42 2018-02-28T15:42:31+03:00

Протестующие кидались камнями в штаб-квартиру ЕС, а также сожгли флаги Греции и Албании

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В Скопье прошла массовая протестная акция против смены официального названия страны. Во вторник поздно вечером на улицы города вышли более двух тысяч человек, которые требовали прекратить переговоры с Грецией о переименовании государства.

Протестные акции начались около штаб-квартиры Евросоюза в Скопье и продолжились уже перед парламентом. Возмущенные граждане бросались в здания камнями, один из которых угодил в сотрудника полиции. Также правоохранители изъяли у митингующих пять бутылок с зажигательной смесью. Кроме того, в ночь на среду неизвестные активисты публично сожгли флаги Греции и Албании.

По данным агентства "Макфакс", во главе протестов стояло движение "За единую Македонию" и еще несколько организаций. По меньшей мере, один их последователей был задержан в ту ночь стражами порядка.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Афины уже много лет добиваются переименования Македонии, которая якобы незаконно присвоила себе название граничащей с ней греческой области. В попытках добиться своего, Греция продолжает блокировать любые попытки Скопья стать членом Евросоюза.