Лавров: Россия готова содействовать восстановлению единства двух Корей

28 Февр. 15:55 2018-02-28T15:57:36+03:00

Но решающее слово должно оставаться за Сеулом и Пхеньяном, подчеркнул глава МИД РФ

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Россия готова содействовать восстановлению единства на Корейском полуострове, но решающее слово в этом вопросе остается за Сеулом и Пхеньяном. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед журналистами в Женеве.

По словам министра, вопрос объединения Южной Кореи и КНДР стоит на повестке дня в качестве принципиальной задачи, на которую ориентируются обе страны.

«Мы, естественно, поддерживаем чаяния корейского народа на то, чтобы восстановить свое единство. Помогать этому мы готовы, но решающее слово принадлежит Сеулу и Пхеньяну»,- подчеркнул Лавров.

Он добавил, что Москва готова содействовать контактам Южной и Северной Кореи, которые активизировали в период Олимпийских и Паралимпийских игр, если стороны найдут в этом необходимость.

«Я вам гарантирую, что мы окажем любую помощь, которая будет полезна для наших соседей», - заключил глава МИД РФ.

Как сообщал ранее сайт «КП», некоторое потепление отношений между Пхеньяном и Сеулом наметилось после того, как лидер КНДР Ким Чен Ын выразил готовность отправить северокорейских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане.

Помимо спортсменов и болельщиков, на открытие игр прибыла высокопоставленная северокорейская делегация, в состав которой вошла сестра председателя КНДР Ким Ё Чжон.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин принял делегатов в Сеуле и в ходе преговоров получил устное приглашение посетить с визитом Пхеньян.