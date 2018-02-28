Стало известно место похорон артистки Татьяны Карповой

28 Февр. 16:01 2018-02-28T16:01:49+03:00

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Народную артистку СССР Татьяну Карпову похоронят 2 марта на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает пресс-служба Московского академического театра имени Маяковского, в котором работала Карпова. Старейшей актрисе Москвы было 102 года.

«Похороны актрисы Татьяны Карповой пройдут на Новодевичьем кладбище 2 марта сразу после прощания в Театре Маяковского, ориентировочно в 14.00 мск», - сообщил представитель театра.

Отпевание пройдет в 10:30 того же дня в храме Вознесения Господня, что на улице Большая Никитская. Затем, в 11:30 начнется прощание с актрисой в театре Маяковского.

Как сообщал сайт kp.ru, Карпова скончалась поздно вечером 26 февраля. Актриса играла во множестве спектаклей, среди которых «Гамлет», «Медея», «Собака на сене», «Круг», «Мамаша Кураж и ее дети» и др. В театре Маяковского Карпова работала больше 70 лет.