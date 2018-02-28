Лавров обсудит с де Мистурой вопросы подготовки конституции Сирии

28 Февр. 16:01 2018-02-28T16:01:20+03:00

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров намерен обсудить со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой ход переговоров по конституции республики. Такое заявление глава МИД сделал в среду в Женеве на встрече с итальянским дипломатом.

"Это хорошая возможность посмотреть, где мы находимся [в процессе сирийского урегулирования]. Будет очень полезным обменяться мнениями о переговорах по конституции Сирии. Признателен вам за участие в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи и поддержку его итогов", - цитирует ТАСС Лаврова.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, 31 января по итогам прошедшего в Сочи Конгресса сирийского национального диалога было принято три важнейших документа, среди которых перечень кандидатов в конституционную комиссию. Именно составление этого списка стало главным результатом тех переговоров.