Лавров обсудит с де Мистурой вопросы подготовки конституции Сирии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров намерен обсудить со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой ход переговоров по конституции республики. Такое заявление глава МИД сделал в среду в Женеве на встрече с итальянским дипломатом.
"Это хорошая возможность посмотреть, где мы находимся [в процессе сирийского урегулирования]. Будет очень полезным обменяться мнениями о переговорах по конституции Сирии. Признателен вам за участие в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи и поддержку его итогов", - цитирует ТАСС Лаврова.
Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, 31 января по итогам прошедшего в Сочи Конгресса сирийского национального диалога было принято три важнейших документа, среди которых перечень кандидатов в конституционную комиссию. Именно составление этого списка стало главным результатом тех переговоров.