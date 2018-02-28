В МИД Турции заявили, что резолюция СБ ООН по Сирии не распространяется на Африн

28 Февр. 16:09 2018-02-28T16:09:34+03:00

По словам официального представителя турецкого ведомства, Африн не называется в числе регионов, вызывающих беспокойство с гуманитарной точки зрения

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Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой заявил, что сирийский Африн не входит в число регионов, упомянутых в резолюции Совета Безопасности ООН 2401.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Турции следует "внимательно прочитать" текст документа и прекратить военные действия в Африне.

"Среди обозначенных в резолюции регионов, вызывающих беспокойство с гуманитарной точки зрения, Африн не упоминается", - сказал Аксой.

По его словам, в этом регионе не происходят столкновения, в которых не учитывается разделение граждан на мирных граждан и террористов".

"Там идет борьба против террористических организаций, которые угрожают целостности Сирии и национальной безопасности Турции", - добавил Аксой, передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, 24 февраля Совбез ООН принял резолюцию о гуманитарной паузе в Сирии. С 20 января Анкара проводит в Африне военную операцию "Оливковая ветвь" против отрядов "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз".