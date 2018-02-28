В Китае зафиксирован случай заражения редким вирусом птичьего гриппа

28 Февр. 16:19 2018-02-28T16:19:14+03:00

Заболевание было обнаружено у пожилой женщины, доставленной в больницу в начале января

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В Китае зарегистрирован первый в мире случай заражения человека серотипом вируса птичьего гриппа A(H7N4). Такое заявление сделали в Роспотребнадзоре со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранение.

Сообщается, что о факте инфицирования доложила Национальная комиссия Китая по вопросам здоровья и планирования семьи. По их данным, 1 января в больницу поступила 68-летняя женщина с симптомами острой пневмонии, однако спустя три недели одна была выписана.

Полученный позже анализ биологических проб больной показал наличие в них вируса птичьего гриппа. Сведения же, предоставленные самой женщиной и ее родственниками, подтвердили контакт с домашней птицей накануне заболевания. Врачи-эпидемиологи обследовали 28 человек, контактирующих с зараженной китаянкой, но не выявили признаков опасного гриппа.

В настоящий момент данный случай находится на контроле местных медиков и специалистов ВОЗ. Обнаруженный вирус очень редко передается от птиц к человеку, но врачи не исключают вероятность новых случаев заражения.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года вспышка птичьего гриппа была зарегистрирована также в Пазарджикской области Болгарии.