Трамп оценил решение суда по стене на границе с Мексикой

28 Февр. 16:29 2018-02-28T16:29:37+03:00

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Глава США Дональд Трамп назвал «большой юридической победой» решение суда по жалобе властей штата Калифорния на строительство стены на границе с Мексикой.

«Сегодня большая победа в суде. Американский судья поддержал администрацию Трампа и предотвратил попытку правительства помешать построить великую пограничную стену на южной границе. Теперь этот важный проект может развиваться дальше!», - написал Трамп в своем микроблоге Twitter.

Позже президент США заявил, что строительство стены в Калифорнии стартует только после одобрения всего проекта.

Как сообщал сайт kp.ru, в Сан-Диего окружной судья США Гонсало Куриэль отклонил иск, в котором калифорнийские власти и организации по охране природы просили запретить строить стену. Ранее SkyNews писал, что в Сан-Диего рассмотрят восемь тестовых образцов стены.

Напомним, с помощью стены Трамп собирается приостановить поток трудовых мигрантов с юга, которые, по мнению, президента США, представляют угрозу национальной безопасности. По предварительным оценкам, проект обойдется американцам в более чем $20 млрд.