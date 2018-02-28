Путин заявил о росте товарооборота между Россией и Австрией

28 Февр. 16:38 2018-02-28T16:38:23+03:00

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Президент России Владимир Путин заявил о серьезном росте товарооборота между РФ и Австрией. Он отметил, что такие данные отражают особый взаимодействие между двумя странами.

"Я прежде всего хотел бы подчеркнуть особый характер, который сложился между нашими странами на протяжении многих лет", - сказал Путин, открывая переговоры с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

По словам главы российского государства, особый характер отношений "отражается на важнейшей сфере — экономике".

"У нас в прошлом году наблюдается рост товарооборота более, чем на 40%, российские инвестиции в экономику Австрии достигли 23 млрд долларов, (австрийские) в российскую экономику - 5 млрд долларов", - констатировал он.

Также Путин оценил деятельность межправительственной российско-австрийской комиссии, решающей много вопросов, "которые представляют взаимный интерес", передает ТАСС.