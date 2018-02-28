Минобороны РФ назвало фарсом заявления о применении Дамаском химоружия

28 Февр. 16:43 2018-02-28T16:43:38+03:00

В 2003 году с таких же ложных обвинений началась военная операция в Ираке, которая спровоцировала зарождение ИГ*

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Заявления США и Великобритании о якобы применении Дамаском химического оружия в сирийской Восточной Гуте является всего лишь "пошлым фарсом". Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Повторяемые изо дня в день Лондоном и Вашингтоном, как мантра, заклинания о якобы применении сирийскими властями "химоружия" против мирного населения, на этот раз в Восточной Гуте, давно превратились в пошлый фарс", - сказал военнослужащий.

Он напомнил, что с аналогичных ложных обвинений в 2003 году началась кровавая американо-британская операция в Ираке. Тогда "доказательствами" применения химоружия была пробирка с белым порошком и "фальшивый доклад британских спецслужб". Лишь после того, как агрессия уже была совершена, "факты" распространения веществ массового поражения в Ираке официально были признаны ложными. Однако военные действия в стране привели к зарождению там международного терроризма, в частности, ИГИЛ*.

Конашенков подчеркнул, что Лондон и Вашингтон каждый раз должны вспоминать об этом, прежде чем "в очередной раз угрожать кому-то бомбардировками", передает "Интерфакс".

Ранее сайт kp.ru сообщал, что главы британского МИД Борис Джонсон выразил готовность королевства поддержать военную операцию против сирийского правительства в случае, если будут получены неопровержимые доказательства применения Дамаском химоружия.