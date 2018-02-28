Минобороны РФ назвало фарсом заявления о применении Дамаском химоружия
Заявления США и Великобритании о якобы применении Дамаском химического оружия в сирийской Восточной Гуте является всего лишь "пошлым фарсом". Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Повторяемые изо дня в день Лондоном и Вашингтоном, как мантра, заклинания о якобы применении сирийскими властями "химоружия" против мирного населения, на этот раз в Восточной Гуте, давно превратились в пошлый фарс", - сказал военнослужащий.
Он напомнил, что с аналогичных ложных обвинений в 2003 году началась кровавая американо-британская операция в Ираке. Тогда "доказательствами" применения химоружия была пробирка с белым порошком и "фальшивый доклад британских спецслужб". Лишь после того, как агрессия уже была совершена, "факты" распространения веществ массового поражения в Ираке официально были признаны ложными. Однако военные действия в стране привели к зарождению там международного терроризма, в частности, ИГИЛ*.
Конашенков подчеркнул, что Лондон и Вашингтон каждый раз должны вспоминать об этом, прежде чем "в очередной раз угрожать кому-то бомбардировками", передает "Интерфакс".
Ранее сайт kp.ru сообщал, что главы британского МИД Борис Джонсон выразил готовность королевства поддержать военную операцию против сирийского правительства в случае, если будут получены неопровержимые доказательства применения Дамаском химоружия.