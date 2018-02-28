Александр Жуков подтвердил, что ОКР восстановлен в правах

28 Февр. 17:05 2018-02-28T17:05:07+03:00

Санкции были сняты после перепроверок допинг-проб Олимпиады в Пхенчхане

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- Олимпийский комитет России полностью восстановлен в своих правах как член международной олимпийской семьи", - сказал в среду президент ОКР Жуков журналистам в среду.

Он сообщил, что из МОК сегодня пришло официальное подтверждение.

- Мы получили письмо из МОК, касающееся восстановления ОКР. 25 февраля состоялся исполком МОК, потом сессия. На ней были приняты важные решения относительно восстановления статуса ОКР. Оно было увязано с окончанием допинг-тестов на Олимпийских играх — 2018, - сказал Жуков и добавил, что все остальные результаты допинг-тестов оказались отрицательными.

Теперь ОКР сможет вновь пользоваться всеми своими правами. Напомним, что его членство было приостановлено 5 декабря 2017 года.