Опубликована ранее неизвестная песня Эми Уайнхаус

28 Февр. 17:06 2018-02-28T17:06:36+03:00

Композиция My Own Way была найдена в архиве звукозаписывающей студии

Изменить размер текста: A A

В интернете появилась ранее неизвестная песня британки Эми Уайнхаус. Композиция My Own Way была найдена в архиве звукозаписывающей студии.

Примечательно, что эту песню исполнительница спела, когда ей было всего семнадцать лет. Предполагалось, что композиция может стать визитной карточкой начинающей звезды и привлечь внимание магнатов медиаиндустрии.

Однако эта задумка не осуществилась, и Эми продолжила свой путь на сцене с другими композициями. Невероятная харизма в сочетании с контральто-вокалом и эксцентричным поведением сделали исполнительницу популярной во всем мире.

Композиторы Джило Канг и Джеймс Макмиллан, написавшие эту песню, рассказали о своей первой встрече с юной Уайнхаус.

«Стоило ей раскрыть рот, как нас просто сдуло с места. Мы буквально искали на полу наши челюсти – настолько это было вау!», - приводит слова авторов сайт «Дни.ру».

Недавно Канг случайно нашел запись и поделился ею с поклонниками звезды.