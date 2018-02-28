Поклонская попросила СК проверить причастность Мацейчука к военным преступлениям на Украине

28 Февр. 17:20 2018-02-28T17:20:39+03:00

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская подготовила запросы в правоохранительные органы с просьбой проверить причастность польского политолога Томаша Мацейчука к военным преступлениям на Украине. Накануне полиция провела обыск в квартире Мацейчука и нашла грамоты и благодарственные письма от украинских карательных батальонов «Айдар» и «Донбасс».

«На основании изложенного мной сегодня подготовлены депутатские запросы на имя генерального прокурора России, министра внутренних дел России, директора ФСБ и председателя Следственного комитета России об организации доследственной проверки по указанным фактам причастности к военным преступлениям, связанным с геноцидом украинского народа по их языковому признаку, и политических взглядов со стороны гражданина Польши Томаша Мацейчука», - цитирует строки из запроса Поклонской RT.

27 февраля политолога задержала полиция в его квартире в Мытищах. Тогда же провели и обыск. Мацейчука обвинили в разжигании межнациональной розни. В тот же день Мацейчука отпустили, а материалы дела суд вернул полиции.

Мацейчук известен антироссийскими высказываниями в ток-шоу на федеральных каналах. Его апрельское выступление на НТВ привело к драке, сообщает сайт kp.ru.