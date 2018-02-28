В Москве пенсионер умер в магазине после того, как не оплатил товар

28 Февр. 17:21 2018-02-28T17:22:13+03:00

75-летний мужчина проследовал за охранником в подсобку, где и скончался

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В Москве смерть застала 75-летнего пенсионера в магазине, после того как он не оплатил один из товаров. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по столице.

Сообщается, что инцидент произошел 12 февраля в магазине, расположенном на Комсомольском проспекте. После совершения покупок пожилой мужчина вышел из помещения, когда его окрикнул охранник. Как оказалось, москвич не оплатил один из своих товаров, и, чтобы доказать ему это, сотрудник магазина повел пенсионера в подсобное помещение, где установлено оборудование для просмотра записи с камер видеонаблюдения.

Однако именно там, пожилому мужчине внезапно стало плохо. Прибывшие на место происшествия медики смогли лишь констатировать смерть москвича.

В результате, как сообщается в телеграм-канале Следственного комитета, по факту инцидента была начата проверка и назначена судебно-медицинская экспертиза. Сейчас устанавливаются причины смерти мужчины, а также подготавливается правовая оценка действий работников магазина.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года в столице был зафиксирован первый случай смерти во время сеанса виртуальной реальности.