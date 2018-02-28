Обитатели Московского зоопарка стали получать больше еды из-за морозов

28 Февр. 17:42 2018-02-28T17:42:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Работники Московского зоопарка из-за аномальных морозов перевели животных на усиленную кормежку. В условиях таких холодов больше всего пищи нужно небольшим млекопитающим, поэтому в зимний период питанию уделяется особо пристальное внимание.

Так, увеличенную порцию корма сейчас получают, в частности куница и другой представитель ее рода - харза, аппетит которых значительно возрос по сравнению с теплыми временами года.

"А вот песца, хорошо приспособленного к самым низким температурам, наоборот, в еде ограничивают. Так как в природе песцы живут в очень суровых климатических условиях, их организм приспособился, и любая пища откладывается в запасы", - цитирует ТАСС директора зоопарка Светлану Акулову.

Между тем, сотрудники учреждения отметили, что для некоторых животных морозы и сильный ветер весьма привычны. Например, белые медведи, овцебыки, полярные волки и другие, довольно комфортно себя чувствуют при низких температурах, а для многих обитателей зоопарка снег - это еще и веселье, ведь в нем можно "покупаться" и порезвиться.

Ранее сайт kp.ru публиковал видео, на котором запечатлена милая и необычная реакция острожного манула на московские сугробы.